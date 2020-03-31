Nihai liste nedir? Nihai liste ne demek? Nihai kelimesi Tdk anlamı

Nihai kelimesi hem gündelik yaşam içerisinde hem de hukuksal olarak kullanılan sözcüklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle herhangi bir iş veya olgu için sonuç noktasında önemli bir kelime olarak cümle içerisinde değerlendirilir. Nihai liste nedir? Nihai liste ne demek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler..

NİHAİ NE DEMEK?



Nihai kelimesi herhangi bir durum için ‘son’ anlamı taşımaktadır. Farklı bir durum ya da olgu adına sona yaklaşılan tabirini ortaya çıkardığını söylemek mümkündür.

NİHAİ KELİMESİ TDK ANLAMI



Türk Dil Kurumu'na bakıldığında nihai kelimesi ‘sonuç’ ya da ‘son’ anlamlar taşımaktadır. Daha çok nihai karar ya da nihai sonuç gibi cümle kalıpları üzerinden değerlendirilir. Özellikle yaşanabilecek olası yargılanma sürecinin sonunda verilen kesin karar olarak belirtilir. Aynı zamanda resmi olarak farklı sözleşmeler ya da bir işin bitmesi noktasında da dile getirilmektedir. Bu bir proje ya da bu gibi benzer durumlar olabilir.