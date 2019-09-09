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  3. Niğde'de korkunç kaza! Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yaralandı, eşi hayatını kaybetti

Niğde'de korkunç kaza! Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yaralandı, eşi hayatını kaybetti

Niğde'de korkunç kaza! Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yaralandı, eşi hayatını kaybetti

TRT Haber'in haberine göre, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Niğde'de trafik kazası geçirdi. Karabörk yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Niğde'de trafik kazası geçirdi. Karabörk yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti. Korkunç kaza sonrası Kamil Karabörk ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KAMİL KARABÖRK KİMDİR?

1966 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı. Değişik rütbelerde farklı illerde görev yaptıktan sonra, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. 07.01.2014 tarihli kararname ile Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. 25.10.2016 tarihli kararname ile Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Kamil Karabörk evli ve iki kız babasıdır.

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