Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Niğde'deki kazada 5 kişi yaralandı

Niğde'deki kazada 5 kişi yaralandı

Niğde'deki kazada 5 kişi yaralandı

Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Canbulat'ın kullandığı 01 CNB 38 plakalı kamyonet, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Mahallesi yakınlarında önce Gökhan Uyanık yönetimindeki 31 NG 998 plakalı kamyonete ardından da Ali Kılınç idaresindeki 51 AAK 100 plakalı motosiklet yüklü traktöre çarptı.

Kazada, sürücüler Canbulat ve Kılınç ile yolcu konumundaki Seyfi Canbulat, Evrim Canbulat, Nazlı Canbulat yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ile Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapanan Adana-Pozantı-Niğde karayolu, çalışmaların ardından açıldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
John Wick bitti sakallar gitti
İrem Derici'den 'estetik' sorusuna küfürlü cevap!
Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
<p><strong>Sosyal medyaya ilk ne zaman giriş yaptınız?</strong></p> <p>Twitter’ın ilk çıktığı dön

´Şahangiller´in Emrah´ı anlattı: Youtube´a nasıl başladı? Youtube´da Nasıl Para Kazanılır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni görüntüleri ortaya çıktı... 'Tosuncuk'un lüks yat sefası

Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu