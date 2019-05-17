Niğde'de 2 FETÖ firarisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hakkari Çukurca Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İ.Ş'yi, Niğde'nin Çamardı ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Niğde İnfaz ve İlamat Bürosunca aranan M.Y.T. de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Meslekten ihraç edilen üsteğmen İ.Ş. ve öğretmen M.Y.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)