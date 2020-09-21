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21 Eylül 2020 Pazartesi 20:40 | Son Güncelleme:

Niğde Valisi depremde son durumu açıkladı... 143 ev hasar gördü

Niğde Valisi depremde son durumu açıkladı... 143 ev hasar gördü
AA

Niğde Valisi Şimşek, Niğde'nin Bor ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremde 17'si ağır olmak üzere 143 evin hasar gördüğünü tespit ettiklerini açıkladı. Vali Şimşek, "Tabii gün ağarınca tablo daha da netleşti. Çok şükür dün de belirttiğim gibi herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok ancak evlerimizde hasarlar var." ifadelerini kullandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremde 17'si ağır olmak üzere 143 evin hasar gördüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Obruk köyünde depremden etkilenen evler ve kurulan çadır alanında incelemelerde bulunan Şimşek, yaptığı açıklamada, depremin ardından bütün ekiplerin köye intikal ettirildiğini, AFAD öncülüğünde çalışmaların başladığını kaydetti.

Depremden etkilenen vatandaşlar için Türk Kızılayın çadır dağıttığını ve ikramlarda bulunduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da hasar tespit ekiplerimiz evlerdeki hasar durumunu inceledi. Tabii gün ağarınca tablo daha da netleşti. Çok şükür dün de belirttiğim gibi herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok ancak evlerimizde hasarlar var. Yapılan inceleme sonucunda 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik. En kısa sürede de vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız."

Vali Şimşek, devletin her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında yaraları sardığını vurgulayarak, depremzedelere geçmiş olsun diledi.

Daha sonra Şimşek ve beraberindekiler, deprem çadırlarını gezip vatandaşların talebini dinledi.

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