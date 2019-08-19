New York'tan Çukurca'ya gelin geldi

Hakkari'den 6 yıl önce ABD’nin New York eyaletine giden Ramazan Deniz ile Moldovalı Aliona Zabrian evlenme kararı aldı. Genç çift, Çukurca’da yöresel âdetlere uygun olarak yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Moldovyalı aile de katıldı

Gelinin ailesinin de katıldığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Yabancı gelin Aliona Zabrian, “Buradaki insanlar çok iyi ve cana yakın. Sürekli ihtiyaçlarımı soruyorlar” derken, damat Ramazan Deniz de “Ona evlendiğimizde memlekette böyle bir düğün yapacağımızı anlattım, kabul etti” diye konuştu.