08 Eylül 2020 Salı 22:37 | Son Güncelleme:DHA
New York Valisi Cuomo: Trump ve beceriksizliği buna neden oldu
New York Valisi Cuomo ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ağır ithamlarda bulundu. Cuomo Demokratlar tarafından yönetilen diğer şehirleri ‘aktif olarak öldürmeye çalışmakla' suçladı. Cuomo, “Bu bir gerçek. Donald Trump ve beceriksizliği buna neden oldu” diye konuştu.
ABD’nin New York kenti valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump’ın kente fon sağlamayı kestiğini ve kenti öldürmeye çalıştığını belirtti.
DHA'nın haberine göre, New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ı, yeni koronavirüs salgını sırasında 'federal fon' sağlamayarak New York’u ve ABD'deki Demokratlar tarafından yönetilen diğer şehirleri ‘aktif olarak öldürmeye çalışmakla’ suçladı. Cuomo, “Bu bir gerçek. Donald Trump ve beceriksizliği buna neden oldu.” dedi.