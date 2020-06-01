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  3. New York Belediye Başkanı Blasio'nun kızı protestolarda gözaltına alındı
01 Haziran 2020 Pazartesi 11:46 | Son Güncelleme:

New York Belediye Başkanı Blasio'nun kızı protestolarda gözaltına alındı

New York Belediye Başkanı Blasio'nun kızı protestolarda gözaltına alındı

ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolarda, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kızı Chiara de Blasio da gözaltına alındı.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin büyük bölümüne yayıldı. New York’ta düzenlenen protestolarda, ‘yasadışı toplanma’ nedeniyle New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı Chiara de Blasio da polis tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Diğer yandan, daha önce birçok suç işlediği ve sıklıkla şikayette bulunulan bir isim olduğu ortaya çıkan Chauvin’in Hennepin Cezaevi’ne nakledildiği açıklandı.Resmi belge kayıtlarda Chauvin’in bugün hakim karşısına çıkacağı açıklandı. CNN’e konuşan mahkeme yetkilisi Spenser Bickett, Chauvin’in ön duruşma için bugün yerel saatle 13:00’te hakim karşısına çıkacağını duyurdu.


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