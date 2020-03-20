Nevruz Bayramı nedir? Nevruz 2020 ne zaman? İşte Nevruz kelimesinin anlamı

Nevruz kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nevruz Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Nevruz 2020 ne zaman? sorusu sıklıkla sorulur oldu. Türklerin Ergenekon’dan çıkışı olarak kabul edilen bu bayram Osmanlılarda mali yılbaşı olarak kutlanmıştır. Peki Nevruz bugün mü? Detaylar haberimizde…

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?

Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz, dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel bir bayramdır. Doğanın uyanışını temsil ettiği için bahar bayramı olarak da bilinir. Nevruz, Türkün yeniden tarih sahnesine çıkışını, yeni bir yılın başlamasını ifade eden bir gündür. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

NEVRUZ NE ANLAMA GELİR?

Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. Nevruz kelimesinin aslı eski Farsçadan gelir: Yeni anlamındaki ‘nev’ ve ‘gün’ anlamındaki ‘ruz’ birleşerek oluşturulmuştur. Anlamı "yeni gün/günışığı" dır ve günümüzün Farsçasında da hâlâ aynı anlamda kullanılmaktadır.

Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde örfi bir bayram olmuş ve merasimler, eğlencelerle olagelmiştir. Yani bugün Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihi sınırlarında bulunan her yerde Nevruz bayramı yöresel bazı farklılıklar dışında, aynı anlam çerçevesinde kutlanmıştır. Nevruz, Kuzey Kıbrıs'tan Doğu Türkistan'a kadar ulusun ulu günü, yeni yıl habercisi ve bahara ulaşmak gibi anlamlar ifade eder. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.