  • $8,4345
  • 9,9924
  • 522.645
  • 1180.79
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
05 Kasım 2020 Perşembe 15:31 | Son Güncelleme:

Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı

Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı

NETFLIX ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı. RTÜK Başkanı Şahin "Hayırlı olsun." diyerek duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
<p>Hristiyanlaşmak beraberinde ölüme olan kabulü de beraberinde getirdi ve Avrupa'da mezarlar şehirl

'Korona illetinden, İzmir depremine...'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kayalıkların arasında 40 metre derinde saklanıyor! Yörük peynirinin zorlu macerası

İzmir depreminin yol açtığı yıkım uzaydan görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.