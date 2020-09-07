Netflix 'Minnoşlar'ı yayından kaldırdı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix'te yer alan çocuk istismarı görüntüleri içeren “Minnoşlar” filminin katalogdan çıkarılması gerektiğine karar vermişti. Bu kararın ardından Netflix, Minnoşlar filmini Türkiye kataloğundan kaldırdı.

Geçtiğimiz hafta RTÜK, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüşmüştü.

Üst Kurul, Netflix'te yer alan çocuk istismarı görüntüleri içeren “Minnoşlar” filminin katalogdan çıkarılması gerektiğine karar vermişti.



RTÜK'ün verdiği karar doğrultusunda Netflix, şikayete konu olan diziyi Türkiye kataloğundan çıkardı.

Böylece, "Minnoşlar" filmi Türkiye'de yayına girmeyecek.