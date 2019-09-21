Neslican Tay'dan son dakika kahreden haber! Sosyal medyadan mesaj yağdı

Kansere karşı verdiği mücadele ile milyonların sevgilisi haline gelen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslican Tay'dan kahereden haberi dün akşam saatlerinde geldi.



Medipol Mega Üniversite Hastanesinden yapılan açıklamada, “Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği ‘yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör’e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Eylül 2019 saat 22.20’de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz” denildi.





NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi gördü.





2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine "Demir Kadın" diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.







SOSYAL MEDYADAN NESLİCAN TAY İÇİN MESAJ YAĞDI

Kara haber sonrası Twitter'da #NeslicanTay etiketiyle başsağlığı mesajı yağdı. İşte o mesajlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

"Gittin ama giderken güzellikler bıraktın, umut bıraktın, yaşama azmi bıraktın geride #neslicantay Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Mücadelen ve direncin hepimize örnek oldu; yaşama sevincin herkese umut verdi. Mekanın cennet olsun. #NeslicanTay"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

"Yaşama olan tutkusu ve mücadele azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun."

Haluk Levent:

"Çok üzgünüz çok :( Neslican’ı kaybettik.. Canımız ciğerimiz yandı.. Başımız sağolsun..



