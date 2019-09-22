Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı!

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı!

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı!

Kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanınan ve önceki gün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize’de son yolculuğuna uğurlandı.

Tay için Sahil Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda seveni katıldı. Tay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mucize Doktor oyuncuları arasında şaşırtan isim: Reyting rekortmeni dizide oynamıştı!
'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'
Hayali Belgin Doruk
Ünlülerden Neslican paylaşımı
Yağmura çamura inat konser
<p>TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral ve 8 yaşındaki kızı Zeynep Oral, gezmeye gittikleri Süleymani

Minik Zeynep´in İsyanı: 'Siz Güzel Bir Dünya Bulmuşsunuz Ama Galiba Biz Bulamayacağız'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor! 'Bu sistem dünyada sadece bizde var'

Nasıl yaptığını anlattı... 2 bin dolarla 27 ülke gezdi