Neslican Tay ne kanseriydi? Neslican Tay'ın hastalığı Mezenkimal Tümör nedir, belirtileri nelerdir?

Neslican Tay ne kanseriydi? sorusu arama motorunda en çok aranan konular arasına girdi. Türkiye'nin, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı 20 yaşındaki hayat dolu Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen Neslican Tay üç kez yenmeyi başardığı kansere, geçtiğimiz haftalarda yeniden yakalanmıştı. Verdiği yaşam mücadelesi ile birçok kanser hastasına umut olan Neslican Tay'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Neslican Tay'ın hastalığı Mezenkimal Tümör nedir, belirtileri nelerdir? merak ediliyor. İşte yanıtı..

NESLİCAN TAY NE KANSERİYDİ?

Hastaneden yapılan açıklamada, "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

NESLİCAN TAY'IN HASTALIĞI MEZENKİMAL TÜMÖR NEDİR?

Mezenkimal tümörler, erişkinlerdeki primer mediastinal tümörlerin %10 undan daha azını oluşturur. Bu oran çocuklarda daha fazladır. Malign tümör olarak görülme oranı erişkinlerde yüzde 55, çocuklarda yüzde 85 tir.





Mezenkimal tümörler, genellikle köken aldıkları başka bölgelerdeki mezenkimal tümörleri taklit etme eğilimindedirler. Ancak boyutları, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği yere göre semptomları değişebiliyor.

Tümörlerin klinik davranışı diğer sarkomlarda olduğu gibi çoğu zaman agresiftir. Benign mezenkimal tümörler ise kimi zaman hızlı büyüme eğiliminde.Bu durum malign-benign ayrımının yapılmasını zorlaştırabilmektedir. İlginç olan, mezenkimal tümörler ister malign olsun, ister benign, erken yakalandıklarında tam çıkarılma şansları yüksektir. Dahası, malign tümörlerde uzun hastalıksız sağkalım değerleri yakalanabiliyor.

Tüm bu iyimser verilere rağmen, hematojen metastaz ile uzak doku ve organ yayılımı tedavilerinde cerrahları ve klinisyenleri zor durumda bırakmaktadır.

Bu nedenle sınıflandırmaları önem kazanmaktadır. Ancak üzerinde hemfikir olunmuş bir sınıflama da yoktur. Mediastinal mezenkimal tümörler orijinlendiği dokuya göre değerlendirilmiştir.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu, Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazandı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine Demir Kadın diyen Neslican Tay, Ayşe Arman'a verdiği röportajda söylediği; "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.