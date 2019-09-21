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  3. Neslican Tay cenazesi nerede? Neslican Tay cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?

Neslican Tay cenazesi nerede? Neslican Tay cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?

Neslican Tay cenazesi nerede" Neslican Tay cenazesi ne zaman, nereden kalkacak"

Neslican Tay cenazesi nerede? sorusu Neslican Tay'ın sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanser hastalığıyla uzun süredir mücadele veren üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz Cumartesi günü yoğun bakıma aldığını duyuran Neslican Tay'ın ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Genç kızın ailesinden cenazesiyle alakalı ilk açıklama geldi. Neslican Tay cenazesi nerede, nwe zaman? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

Neslican Tay cenazesi nerede? cenazeye katılmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Adını sosyal medya aracılığıyla kansere karşı başlattığı savaş ile duyuran ve tüm Türkiye tarafından sevilen Neslican Tay hayatını kaybetti. Dört kez kansere yakalanan ve dün akşam özel bir hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesini ne zaman kalkacağı araştırılıyor. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın cenazesi ile ilgili açıklama ailesinden geldi. Neslican Tay cenazesi nerede, nwe zaman? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

NESLİCAN TAY CENAZESİ NEREDE?

Kızları Neslican Tay'ın ölümü aileyi derinden yaraladı. Tay'ın ailesi sosyal medyadan açıklama yaparak kızlarının yarın memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Neslican Tay'ın ailesi açıklamadasında, "Nelicanımızı kaybettik... Cenazemiz 22.09.2019 Pazar günü kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Rize'de toprağa verilecektir." denildi.

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