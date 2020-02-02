Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? İşte Neşeli Günler filmi oyuncu kadrosu

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Neşeli Günler bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmi yeniden izlemek isteyenler, arama motorlarında filmin ne zaman ve nerede çekidliği hakkında araştırma yapıyor. Duyru yüklü bir aile komedisi olan filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılıyor. Neşeli Günler filmi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

NEŞELİ GÜNLER NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filmi 1978 yılında gösterime girdi. Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul’da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir’de çekilmiştir. Çocukların açlık grevi yaptığı yer ise Taksim meydanıdır.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCU KADROSU

Münir Özkul – Kazım Bey

Adile Naşit – Saadet Hanım

Şener Şen – Ziya

Mürüvvet Sim – Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda – Nilgün

Ahmet Sezerel – Uğur

Oya Aydoğan – Zeynep

İhsan Yüce – Nazif Efendi

Ali Sururi – Uğur’un Babası

Gülşen Gürsoy – Mehtap

Feridun Şavlı – Yaşar

Ahmet Arıman – Ömer

Yaman Coşkun – Ahmet

Tamer Şahin – Mehmet

Necati Aslan – Tuncay

Yönetmen: Orhan Aksoy

Film müziğinin bestecisi: Melih Kibar

Senaryo: Sadık Şendil

Yapımcı: Ertem Eğilmez