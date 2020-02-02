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  3. Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? İşte Neşeli Günler filmi oyuncu kadrosu

Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? İşte Neşeli Günler filmi oyuncu kadrosu

Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi" İşte Neşeli Günler filmi oyuncu kadrosu

Neşeli Günler filmi bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Filmi yeniden izlemek isteyenler, film hakkında araştırma yapmaya başladı. Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncu kadrosunda kimler var? merak ediliyor. İşte Neşeli Günler filmi ile ilgili merak edilenler..

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Neşeli Günler bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmi yeniden izlemek isteyenler, arama motorlarında filmin ne zaman ve nerede çekidliği hakkında araştırma yapıyor. Duyru yüklü bir aile komedisi olan filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılıyor. Neşeli Günler filmi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

NEŞELİ GÜNLER NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filmi 1978 yılında gösterime girdi. Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul’da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir’de çekilmiştir. Çocukların açlık grevi yaptığı yer ise Taksim meydanıdır.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCU KADROSU

Münir Özkul – Kazım Bey
Adile Naşit – Saadet Hanım
Şener Şen – Ziya
Mürüvvet Sim – Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda – Nilgün
Ahmet Sezerel – Uğur
Oya Aydoğan – Zeynep
İhsan Yüce – Nazif Efendi
Ali Sururi – Uğur’un Babası
Gülşen Gürsoy – Mehtap
Feridun Şavlı – Yaşar
Ahmet Arıman – Ömer
Yaman Coşkun – Ahmet
Tamer Şahin – Mehmet
Necati Aslan – Tuncay

Yönetmen: Orhan Aksoy
Film müziğinin bestecisi: Melih Kibar
Senaryo: Sadık Şendil
Yapımcı: Ertem Eğilmez


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