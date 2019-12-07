Kim Milyoner Olmak İster sorusu Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 7 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…

Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?

A: Sinop

B: Tekirdağ

C: Mersin

D: Konya

Doğru cevap: C Mersin

Mut, Akdeniz Bölgesi'nde, Mersin İli'ne bağlı bir ilçedir.

