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  3. Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?

Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?

Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 7 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…

Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?

A: Sinop

B: Tekirdağ

C: Mersin

D: Konya

Doğru cevap: C Mersin

Mut, Akdeniz Bölgesi'nde, Mersin İli'ne bağlı bir ilçedir.
 

 
 

 

 


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