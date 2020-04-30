'Nerede Lazım Olacak?' uygulaması ilk 10'da! NUN Okulları finale kaldı
NUN Okulları, 40 ülkeden 600 eğitim proje ve uygulamalarının katıldığı Start Luma 2020'de ilk 10'a girerek finale kaldı.
Fen Bilimleri Öğretmeni Ferdi Ünal’a ait “Where Will We Use It?” (Nerede Lazım Olacak?) adlı ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim uygulaması Finlandiya’daki uluslararası jürinin beğenisini kazandı. Ünal projesini şöyle anlattı:
BECERİLERİ GELİŞİYOR
“Dekor desteği ile zenginleşen eğitim ortamlarında öğrencilerin yaşam becerilerini geliştiren ve onlara bilim, sanat ve tarihin birleştirici gücünü hissedecekleri ortamlar sunuyorum” dedi.
UYGULAYARAK ÖĞRENİYORLAR
Öğrenciler ders konularını atölyelerde uygulama şansı buluyor.