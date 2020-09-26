26 Eylül 2020 Cumartesi 20:54 | Son Güncelleme:
Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'in adları hangi sembolün içerisine yer alır?
Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'in adları hangi sembolün içerisine yer alır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
NEİL ARMSTRONG, BUZZ ALDRİN VE MİCHAEL COLLİNS'İN ADLARI HANGİ SEMBOLÜN İÇERİSİNE YER ALIR?
A: Üçgen
B: Kare
C: Altıgen
D: Daire