Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'in adları hangi sembolün içerisine yer alır?

Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...



NEİL ARMSTRONG, BUZZ ALDRİN VE MİCHAEL COLLİNS'İN ADLARI HANGİ SEMBOLÜN İÇERİSİNE YER ALIR?

A: Üçgen



B: Kare

C: Altıgen

D: Daire

Doğru cevap: D Daire