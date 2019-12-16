Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8527
  • 6,5219
  • 277.883
  • 111126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Necip Hablemitoğlu’nun suikaste uğramadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Necip Hablemitoğlu’nun suikaste uğramadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yer alan görüntülerde, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmeden kısa süre önce süpermarkette alışveriş yaptığı anlar yer alıyor.

Anadolu Ajansı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesinden hemen önceki görüntülere ulaştı.

Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin yakınlarında alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntüleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dosyasında bulunuyor.  

Görüntülerde Hablemitoğlu, süpermarket arabasıyla reyonlar arasında alışveriş yaparken görülüyor.

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. 
 

(AA)


Kadir Doğulu'dan Sefirin Kızı'yla ilgili paylaşım
Şeyma Subaşı ve Meghan Markle'ın ortak geçmişi ortaya çıktı
Kenan Doğulu ile buzları eriten Beren Saat neşe saçtı!
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
Fahriye Evcen oğlu Karan'la rekor kırdı
<p>Rusya’nın Kovrov kentinde iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Olay yerine intikal eden it

Yangın Dumanından Etkilenen Kedi Böyle Hayata Döndürüldü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!