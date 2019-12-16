Necip Hablemitoğlu kimdir, ne zaman öldü? Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı..

Necip Hablemitoğlu kimdir, ne zaman öldü? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Necip Hablemitoğlu suikastının 17´nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna´da yakalandı. Bu haberin ardından Necip Hablemitoğlu kimdir, ne zaman öldü? merak ediliyor. İşte yanıtı..

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Necip Hablemitoğlu 28 Kasım 1954, Ankara doğumludur. 18 Aralık 2002'de Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Türk tarihçi ve yazardır. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştır.