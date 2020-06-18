18 Haziran 2020 Perşembe 10:32 | Son Güncelleme:
Nazarbayev'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika Haberleri.. Kazakistan'ın bir önceki Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı ve “Ulusun Lideri” unvanına sahip olan Nursultan Nazarbayev, koronavirüse yakalandı.
Aksam.com.tr’nin RIA Novosti’den aktardığı habere göre, Nazarbayev’in sözcüsü Aidos Ukibay, “Ulusumuzun liderinin son testi maalesef pozitif çıkmıştır.” dedi.
Nursultan Nazarbayev’in karantina altında olduğunu kaydeden Ukibay, endişelenmeye gerek olmadığını ve Nazarbayev’in çalışmalarını uzaktan sürdüreceğini belirtti.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız