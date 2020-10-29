NATO'nun 29 Ekim paylaşımı Yunan, Fransız ve Ermenileri çileden çıkardı

NATO’nun resmî Twitter hesabından paylaşılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Yunan, Ermeni ve Fransız sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti.

NATO’nun “Müttefiğimiz Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için bu mesajı paylaşarak bize katılın” mesajı, Azerbaycan ve Pakistanlı sosyal medya kullanıcılarının da desteğiyle kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

NATO’nun paylaşımının altına yorum yapan öfkeli Yunan, Fransız ve Ermeni sosyal medya kullanıcıları, son dönemlerde yaptığı İslam karşıtı açıklamalarla öne çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” mesajını yineledi.

Yunan basını ise söz konusu paylaşımla ilgili olarak, “Böyle bir paylaşımın neden yapıldığına anlam veremedik.” yorumunda bulundu.

Azerbaycan ve Pakistanlı sosyal medya kullanıcıları ise NATO’nun paylaşımının altına Türk bayrakları doldurarak birlik mesajları verdi.