NATO'dan dikkat çeken paylaşım: Türkiye NATO'dur

Türkiye'nin Esed rejiminin kontrolü altındaki bölgelere Çok Namlulu Roketatarlarla saldırı başlattığı saatlerde, NATO'dan önemli bir destek paylaşımı geldi.

NATO'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "We are NATO (Biz NATO'yuz)" etiketine yer verildi. Söz konusu videoda, Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci ve Türkiye'nin NATO içerisindeki önemi Türkçe olarak anlatıldı.

Türkiye'nin NATO'nun "en aktif üyelerinden biri" olduğu vurgulanan videoda, Türkiye'nin NATO'ya ve NATO müttefiklerine desteğinin süreceği belirtildi.

Öte yandan, videoda şu ifadelere yer verildi: