NATO'dan dikkat çeken paylaşım: Türkiye NATO'dur
NATO'nun resmi Twitter hesabından Türkiye'nin NATO'daki tarihinin anlatıldığı ve ittifaka destek açıklaması yapılan Türkçe bir video yayımlanması dikkat çekti. Öte yandan TSK, Esed rejiminin bölgede ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve fırtına obüsleriyle bölgede peş peşe atışlara başladı.
Türkiye'nin Esed rejiminin kontrolü altındaki bölgelere Çok Namlulu Roketatarlarla saldırı başlattığı saatlerde, NATO'dan önemli bir destek paylaşımı geldi.
NATO'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "We are NATO (Biz NATO'yuz)" etiketine yer verildi. Söz konusu videoda, Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci ve Türkiye'nin NATO içerisindeki önemi Türkçe olarak anlatıldı.
Türkiye'nin NATO'nun "en aktif üyelerinden biri" olduğu vurgulanan videoda, Türkiye'nin NATO'ya ve NATO müttefiklerine desteğinin süreceği belirtildi.
Öte yandan, videoda şu ifadelere yer verildi:
"Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz."