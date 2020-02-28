NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'ye desteklerimiz arasında hava savunması da olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birlik tarafından Türkiye'ye sağlanacak desteğin birkaç farklı yöntemle gösterileceğini, bunlardan birinin de hava savunması olacağını bildirdi.

Uluslararası ajansların ve televizyon kanalının takip ettiği canlı yayında konuşan Stoltenberg, İdlib'de Rusya destekli Esed rejiminin gerçekleştirdiği hain saldırının ardından Türkiye'nin çağrısıyla yapılan toplantının akabinde önemli açıklamalarda bulundu.

NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin yaşadığı kayıplarla ilgili yaşadığı üzüntülerini dile getirerek sözlerine başlayan Stoltenberg, "Biz bu saldırıyı kınıyoruz. Beşar Esad yönetimindeki askerler bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu saldırının durdurulmasını, uluslararası hukuka uyulmasını ve BM destekli barış süreçlerinin devam etmesi gerektiğini dile getiriyorum." diye konuştu.

2018 tarihli ateşkese devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Yapılmazsa, insani kriz kötüleşecektir. Şu anda İdlib’de kalanlar için insani durum oldukça kötü durumdadır. NATO Türkiye’nin yanındadır, Türkiye’yi çok kıymetli bir müttefik olarak görmektedir. Türkiye, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. NATO, Türkiye’ye desteğini birkaç farklı yöntemle gösterecektir. Biri hava koruma yolları ile olacaktır. Bu da Suriye’den gelen hava saldırılarının durdurulmasını sağlayacaktır. NATO’nun güneydoğu sınırını korumaya devam edeceğiz."

NATO'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın Suruç'taki terör saldırısından sonra 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.