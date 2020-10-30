30 Ekim 2020 Cuma 19:11 | Son Güncelleme:
NATO'dan deprem açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız
AA
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız.” ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.
Stoltenberg, Twitter hesabındaki paylaşımında, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.
"Kalbim depremden etkilenenlerle." ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.