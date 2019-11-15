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  3. NATO'dan itiraf: Türkiye'nin S-400 alımı bizi ilgilendirmez  

NATO'dan itiraf: Türkiye'nin S-400 alımı bizi ilgilendirmez  

NATO'dan itiraf: Türkiye'nin S-400 alımı bizi ilgilendirmez  

NATO Askeri Komite Başkanı Mareşal Stuart Peach, örgütün Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemini alma sorunuyla ilgilenmemesi gerektiğini söyledi.

Peach, “Bu ittifakın konusu değil. İttifak ülkelere neler alması gerektiğini söylememeli” dedi. Diğer yandan NATO’nun her zaman ittifak içindeki askeri teçhizatın birbirine uyumlu olmasından yana olduğunu dile getiren Peach, “Elbette alımlar, bağımsız bir seçim. Ama NATO, tarihi boyunca, müttefikler arasındaki uyumu sağlama konusuna odaklandığımızı net bir şekilde söyledi. Askeri teçhizat birbirine uyumlu olmalı. Bu, ittifakın önceliği” dedi.


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