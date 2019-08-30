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  3. NATO yetkilisi Su-57 sorusuna cevap vermedi

NATO yetkilisi Su-57 sorusuna cevap vermedi

NATO yetkilisi Su-57 sorusuna cevap vermedi

Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağına ilgi duyduğu yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddeden NATO temsilcisi, ilgili soruyu Ankara'ya yönlendirdi.

Bir NATO temsilcisi, Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağına ilgi duyduğu yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Sputnik’e konuşan NATO temsilcisi, Türkiye’nin Su-57'ye ilgisinin ittifakta tedirginlik yaratıp yaratmadığı sorusuna, "Bu sorunun yanıtı için Türk makamlarına başvurabilirsiniz" dedi.

Başkan Erdoğan, "F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız" demişti.

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