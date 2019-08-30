NATO yetkilisi Su-57 sorusuna cevap vermedi
Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağına ilgi duyduğu yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddeden NATO temsilcisi, ilgili soruyu Ankara'ya yönlendirdi.
Bir NATO temsilcisi, Türkiye'nin Rus yapımı Su-57 savaş uçağına ilgi duyduğu yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti.
Sputnik’e konuşan NATO temsilcisi, Türkiye’nin Su-57'ye ilgisinin ittifakta tedirginlik yaratıp yaratmadığı sorusuna, "Bu sorunun yanıtı için Türk makamlarına başvurabilirsiniz" dedi.
Başkan Erdoğan, "F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız" demişti.