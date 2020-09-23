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23 Eylül 2020 Çarşamba 15:02 | Son Güncelleme:

NATO: Türkiye ve Yunanistan görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

NATO: Türkiye ve Yunanistan görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
AA

NATO'dan yapılan son dakika Türkiye açıklamasında, Yunanistan ile görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek.

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