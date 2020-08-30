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  3. NATO Müttefik Kara Komutanlığından 30 Ağustos paylaşımı: Beraber daha güçlüyüz
30 Ağustos 2020 Pazar 14:08 | Son Güncelleme:

NATO Müttefik Kara Komutanlığından 30 Ağustos paylaşımı: Beraber daha güçlüyüz

NATO Müttefik Kara Komutanlığından 30 Ağustos paylaşımı: Beraber daha güçlüyüz
AA

Son Dakika Haberleri.. İzmir'de konuşlu bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye ve NATO beraber daha güçlü, daha güvenli" ifadelerine yer verdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, İttifak'ın desteklediği ve gerçekleştirmiş olduğu harekat ve misyonların tamamına destek ve katılım sağladığı, NATO'nun DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu'na katkılarına destek olmak üzere Afganistan, Irak, Kosova, ve Akdeniz'de devam etmekte olan NATO görevlerine kapsamlı katkı sağlayan katılımcılardan biri olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 2021 yılında NATO'nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Görev Gücü'ne liderlik edeceği ifade edilen açıklamada, "NATO, Türk halkının muhtelif tehditlere karşı savunulması amacıyla 2015 yılından beri Türkiye'ye Uyarlanmış Güvence Tedbirleri uygulamaktadır. Bahsi geçen destek tedbirleri kapsamında NATO, Türkiye'de hava savunma sistemleri konuşlandırmış, Doğu Akdeniz'deki deniz devriyelerini arttırmıştır. Ek olarak istihbarat ve bilgi paylaşımı yapılmakta ve Türkiye'nin doğu sınırlarında AWACS uçakları tarafından ilave keşif uçuşları yapılmaktadır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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