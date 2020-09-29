29 Eylül 2020 Salı 14:28 | Son Güncelleme:
NATO Karargahı'ndaki toplantı başladı
Son Dakika Haberleri.. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ. 14.00 itibarıyla başladı.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı başladı.
NATO Karargahı'ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.