NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
NATO'ya bağlı 4 askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
NATO'ya bağlı, İtalyan donanmasına ait A 5329 borda numaralı "Its Vesuvio", M-5557 borda numaralı "Its Numana 9", İspanya donanmasına ait M32 borda numaralı "Sella" ile Türk donanmasından M266 borda numaralı "TCG Amasra" isimli gemiler, Marmara Denizi yönünden boğaza girdi. Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdüren 4 gemiye, boğaz geçişinde sahil güvenlik botları eşlik etti. Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
AA