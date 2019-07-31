NATO borusundan yakıt çalarken suçüstü yakalandı

Tekirdağ’da mahalle sakinleri, jandarmayı arayarak tanımadıkları 2 kişinin gece yarısı keşif yaptıkları yönünde ihbarda bulundu. Jandarma Komutanlığı bölgede yaptığı araştırmada NATO boru hattının geçtiği yerlerde kazılar yapıldığını belirledi. Polis bölgede önlem alırken gecenin ilerleyen saatlerinde gelen 2 kişi, NATO petrol boru hattının geçtiği noktaya gelerek kazı yapmaya başladı. Bir süre sonra harekete geçen ekipler, Veysel A. (29) ile Erdinç K.’yi (29) kazdıkları çukurda yakaladı.