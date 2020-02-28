NATO 4. madde nedir? NATO 4. maddede ne yazıyor? İşte yanıtı

NATO 4. madde gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Dün İdlib’de yaşanan hain saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu. Suriye’den acı haberin gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 6 saat boyunca güvenlik toplantısı yapıldı. Bu gelişmelerin ardından ise Türkiye, 4. madde doğrultusunda NATO’yu olağanüstü toplantıya çağırdı. NATO 4. madde nedir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. NATO 4. madde ile ilgili merak edilenler haberimizde..

NATO 4. MADDE NEDİR?

NATO'nun 4. maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü veya bağımsızlığı tehlike altına girmesi durumunda istişareler için diğer üye ülkeleri acil durum toplantısına çağırabilir.

NATO 5. MADDEDE NE YAZIYOR?

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak herbirinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."