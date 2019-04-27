Nasıl oy kullanacağız?

Oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik.

KİMLİK BELGESİ YANINIZDA OLMALI

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

OY PUSULASINI ALIP KABİNE GEÇMELİSİNİZ

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

MÜHRÜ DİKKATLİ BASIN

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

OYUNUZU SANDIĞA SİZ ATIN

Oy zarfını sandığa atın.

İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

KAÇ TANE OY PUSULASI OLACAK?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehirlerde dört pusula olacak. Büyükşehirlerde ikamet eden seçmenler, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Köylerde ise il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise sarı renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak. Buna göre oyların sayımı söz konusu illerdeki oy verme saatinin sona ermesiyle başlayacak.

HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA OLACAK?

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İyi Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti