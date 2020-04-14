NASA meteor çarpma açıklaması: Göktaşı dünyaya çarpacak mı?

NASA meteor çarpma olasılığı için yeni bir tarih duyurdu. Göktaşı dünyaya çarpacak mı? sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. 15 Nisan Çarşamba günü iki meteorun dünya yörüngesine gireceğini aktaran NASA, 29 ve 89 metre genişliğindeki bu iki asteroidin yörüngeye giremeden atmosferde kaybolacağını açıkladı. İşte son dakika gelişmeleri..

GÖKTAŞI DÜNYAYA ÇARPACAK MI?



Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük 29 Nisan tarihinde 1998OR2 adlı farklı bir asteroidin çarpma olasılığı konusunda ise "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun Dünya'ya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek" ifadesinde bulundu.

NASA METEOR ÇARPMA AÇIKLAMASI



2020 GH2 ve 2020 FX3 olarak duyurulan iki asteroidi tehlikeli olarak sınıflandıran NASA, iki göktaşının da 15 Nisan tarihinde Dünya’nın yakınından geçeceğini ancak yörüngeyle kesişerek atmosferde kaybolacağını duyurdu.2020 GH2 olarak kodlanan göktaşının 29 metre, 2020 FX3 olarak kodlanan göktaşının ise 89 metre genişliğinin olduğu, 2020 FX3’in atmosferde yanmak için büyük bir çapa sahip olduğu aktarılıyor.

Söz konusu nesnenin Dünya’ya düşmesi hâlinde bir kasaba büyüklüğündeki alanı yok edebileceği belirtiliyor.