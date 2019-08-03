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Narkotik köpeği Coco hediye kutusundaki uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği Coco hediye kutusundaki uyuşturucuyu buldu

Adana'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine incelenen şifonyerdeki hediyelik kalpli kutuda bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi - Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik dedektör köpeği "Coco"nun verdiği tepki üzerine incelenen şifonyerdeki hediyelik kutuda bin 482 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulundurulduğunu tespit etti.

Buraya operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Coco" ile arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine incelenen şifonyerde hediyelik kalpli kutuda bin 482 uyuşturucu hap bulundu.

Öte yandan, aramalarda ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 11 mermi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. (21), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

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