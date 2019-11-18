'Namus meselesi' demek için korkunç plan! Doğum günü katliamı

Aydın Efeler'de yaşayan Merve Kotan, 19 yaşında hayat dolu bir kızdı. 3 kardeşi, anne ve babasıyla mutlu bir hayatı vardı. Üniversite sınavına hazırlanmış, ek tercih sonuçlarını bekliyordu. Çok girişken ve sosyal bir insandı. Sokak hayvanları onun birinci önceliğiydi. Hayvanlarla ilgili başlatılan imza kampanyalarına ve yardım etkinliklerine destek olur, bireysel olarak da sokak hayvanları için çabalardı.

SANATA ÇOK İLGİLİYDİ

Yeni Asır’dan Hacer Önoğlu Ülger’in haberine göre; Hayatı boyunca şahit olduğu hiçbir haksızlığa sessiz kalamayan Merve, olaylara anında müdahale ederdi. Aynı zamanda çok yetenekli bir kızdı. Çizime ve sanata hem sevgisi hem de ilgisi vardı. Kendi yaptığı bileklikler, rüya kapanları, çizimler ve birçok tasarımı bulunuyordu. Yaptığı bilekliklerin sayısı artıp insanlar tarafından beğenilince instagram'da sayfa açıp satmaya başlamıştı. Bu onu çok motive etse de sınava hazırlanırken çok zaman ayıramamaya başlamıştı.

(Soldan) Ahmet Hakan-Ayşenur- Esra ve Merve Kotan. 4 kardeşin mutlu anlarında çekilmiş bu fotoğrafı geride kaldı.

ARKADAŞLARIN RİCASIYLA

Bu yılın başlarında tanıştığı Muhammet Gürsoy'la (27) bir ilişkisi vardı ama ilk önceleri iyi giden ilişkide sorunlar çıkmaya başlamıştı. Merve tartışmaların boyutu büyüdüğünde birkaç kez Muhammet'ten ayrılmaya karar verdi. Her defasında arkadaşlarının araya girmesiyle yeniden başlıyordu ilişki.

Cinayetlerin yaşandığı park. 3 kişi bu parkta doğum günü kutlamak için buluşmuşlardı. Ancak bu doğum günü partisi, Gürsoy'un korkunç planının bir parçasıydı.

İKİSİNİ DE ÇAĞIRDI

Muhammet'e geri dönmesinde biraz da yaşadığı korkunun etkisi vardı. Çünkü Muhammet onu sindirmişti. Merve'yi her defasında tehdit ediyor ve korkutuyordu. Ailesine de bir şey anlatamayan genç kız çaresiz geri dönüyordu Muhammet'e. Ancak Merve'nin kendisinden bir gün sonsuza dek ayrılacağını bilen Muhammet bu sırada korkunç planının hazırlığı içindeydi. Tarihler 15 Ağustos'u gösterdiğinde Muhammet, "Bugün doğum günümü kutlayacağız" diyerek arkadaşı Ekim Türkmen'i (22) arayıp Nevzat Biçer Parkı'na gelmesini söyledi. Hemen ardından Merve'yi arayıp doğum gününe çağırdı.