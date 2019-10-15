Namlunun ucu Münbiç’te! PKK / YPG'nin iki oyunu birden deşifre oldu!

TSK tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 6’ncı gününde de temizlik sürdü. Telabyad ve Resulayn ilçe merkezleriyle Suluk beldesinin temizlenmesinin ardından kurtarılan köy sayısı 62’ye ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı çatışmalar ve bombardımanda 560 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yıllardır terör işgali altındaki Tel Abyad’ın Türkiye’ye açılan gümrük kapısında asılı terör örgütünün bez parçaları indirilerek yerine Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağı çekildi. Telabyad’da kimsenin zarar görmemesi için meskun mahal operasyonuna başlandı.

MESKUN MAHAL BAŞLADI

Tespit edilen sığınak ve tünellerin imha edildiği Tel Abyad’da tüm ev ve sokaklar tek tek tuzaklanmış patlayıcıya karşı kontrol edilirken SMO askerleri, ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. Öte yandan olası saldırı ve sızma girişimine karşı kentin çevresinde üst düzey güvenlik önlemi alındı.

‘VUR’ EMRİNİ BEKLİYORLAR

Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından üçüncü hedef olan Münbiç’e birlikler yoğunlaştı. Bordo bereliler ve komandolar ile Suriye Milli Ordusu Cerablus ve El Bab’dan Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Bu sırada TSK birlikleri, terör hedeflerini gece boyu ateş altına aldı. Fırat Nehri’nin batı tarafındaki sınıra konuşlanan tanklar da namlularını Münbiç’e çevirdi. Birlikler Ankara’dan gelecek ‘vur’ emrini bekliyor.

HAİNLERDEN BAYRAK OYUNU

Münbiç operasyonu için panikleyen terör örgütü, Suriye’nin Detath Bölgesi’ndeki sınırda, mevzilere rejim bayrağı astı. Teröristlerin bu bölgede ağır silahlarla bekledikleri görüldü.

YPG’LİLERİN TEDAVİ OYUNUNU HALK BOZDU

Terörden temizlenen bölgelerde yaralı teröristler, silahları ve hücum yeleklerini bırakarak, TSK ve SMO’nun kontrol ettiği bölgelerdeki hastanelere ‘sivil’ kamuflajıyla girmeye çalıştı. Durumdan haberdar olan bölge halkı, teröristlerin içeri girmesine engel oldu. Ancak teröristler teslim olmak yerine kaçtı. Örgütün, operasyonda yaralanan teröristleri de bu bölgelere götürdüğü belirtildi.

TEL ABYAD CEPHANELİĞİ!

SMO birlikleri, Tel Abyad ilçe merkezinde arama-tarama faaliyetlerinde YPG/PKK’lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmatları ele geçirdi. Öte yandan Resulayn ilçe merkezinden başlayıp ilçenin doğusundaki Allog Şarci köyüne kadar uzanan tünel ele geçirildi. 9 kilometrelik tünelin beton duvarlarla güçlendirildiği tespit edildi.

AYN EL ARAP İÇİN KÖPRÜ KURULUYOR

Ayn El Arap (Kobani) operasyonu için hazırlıklar sürüyor. Fırat Nehri’nin üstüne oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Batıdan çıkacak Türk ve SMO birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Ayn El Arap’a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri kuşatacak.

ASKERİ YIĞINAK YAPILIYOR

Öte yandan dün de Şanlıurfa’dan gelen 5 zırhlı araç Kobani sınırından Mürşitpınar”a sevk edildi.