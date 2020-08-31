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  3. Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:11 | Son Güncelleme:

Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
DHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Nallıhan'daki orman yangınının söndürüldüğünü duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "Ankara Nallıhan yangını bu saat itibariyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Nallıhan ilçesi Yeşilyurt, Beyalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otların tutuşmasıyla başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındığı sırada rüzgarın etkisi ile yeniden büyüdü. Büyüyen yangın Yeşilyurt köyünün yakınlarına kadar geldi. 

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