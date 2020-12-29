Nafakaya düzenleme geliyor: İki formül masada

Ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalanlar, maaşına haciz gelenler, hatta hapse girenler... Yeni dördüncü yargı paketinde bu sorunun giderilmesi için adım atılması gündemde.

TRT Haber'de yer alan habere göre, yeni yargı paketi kısa süre içerisinde Meclis'e sunulacak. Pakete nafaka ve icra ile çocuk teslimi konularının da dahil edilmesi bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI İKİ FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

"Nafakada üst sınır" ve "süresiz nafaka" konularında çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanlığı iki formül üzerinde çalışıyor. Nafaka düzenlemesinde ya 5 yıl sınırı ya da evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi öneriler içerisinde.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nesibe Kurt Konca, "Çok kısa süren evliliklerde ömür boyu nafaka ödemesi insanlar için hukuki bir pranga olarak görülüyor. Sınırlandırmanın nasıl olması gerektiğini konusunda farklı görüşler var. Evlilik süresi ile sınırlı kalınması, bir üst sınır konulması gibi farklı düzenlemeler var." açıklamasında bulundu.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis grupları da kendi çalışmalarını yapıyor.

Uzmanlar üst sınır belirlenirken mağduriyet yaratılmaması uyarısında bulunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konca, "Bir beyefendi ömür boyu nafaka ödüyor olabilir. Ancak eşinin iş gücüne katılım imkanı yoksa devam edecektir ama eşi çalışabiliyorsa bu nafaka ödeme süresi çok kısa olabilecektir." dedi.

ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİNİN KURULMASI GÜNDEMDE

Konca, bir başka sorun alanın da çocukların icra yoluyla alınması olduğunu vurgulayarak, "Boşanmış çiftlerden birinin çocuğu göstermek istememesi durumunda diğer ebeveyn çocuk teslimini icra yoluyla gerçekleştirebiliyor. Ama bu durum çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Bu sorunun çözümü için adım atılacak. Çocuk teslim merkezlerinin kurulması ve alanında uzman kişilerce bu teslimin yapılması planlanıyor." ifadelerini kullandı.