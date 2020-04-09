N95 maske nedir, nasıl takılır? N95 maske ne kadar süre kullanılır?

N95 maske vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. N95 maske piyasadaki en yaygın maskelerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilebileceğini açıklamıştı. N95 maske ne kadar süre kullanılır sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

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N95 MASKE NASIL TAKILIR?

Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi maskeler ve N95 maske dahil olmak üzere kişisel koruyucu malzemelerin kullanımıyla ilgili bilgi verdiği dokümanlar mevcuttur. Maskeyle birlikte önlük, gözlük, eldiven gibi çeşitli kişisel koruyucu malzemelerin resimli anlatımına Sağlık Bakanlığı’nın ilgili bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.

N95 MASKE NEDİR?

Sağlık çalışanlarının kullandığı ve N95 maddesi içeren üç katmanlı solunum izolasyonlu maskelere N95 deniyor. Burnu açıkta bırakan ve eczanelerden satılan maskeler ve cerrahi maskeler arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Uzmanlar normal maskelerin virüslerden %30 oranında bir koruma sağlarken cerrahi maskelerin %70 oranında koruma sağladığını vurguluyorlar.

N95 solunum maskesi, çok küçük taneciklerin %95’ini engellemek için sağlık çalışanları tarafından kullanılan bir araçtır. N95 solunum maskeleri tıbbi maskelere kıyasla yüzü ve deriyi daha güvenli bir şekilde sarar ve havada uçan tanecikleri filtreleyebilir; lakin elbette ki yüzde yüz koruma sağlayamıyor. N95 solunum maskeleri çocukların ya da sakalı olanların kullanımına uygun olarak tasarlanmamıştır.

N95 MASKE NE KADAR SÜRE KULLANILIR?

Tıbbi maskeler bir kişinin kullanımı için ve tek kullanımlık olarak üretilir. Bir kez kullanıldıktan sonra atılmalı ve aynısı tekrar kullanılmamalıdır.

3 Mikron boyutlara sahip gözenekleri bulunan N95 maske ise kullanım esnasında bozulabiliyor. Maskenin esnetilmesi hatta içerisinde nefes alıp vermek dahi bir süre sonra maskede bulunan gözeneklerin mikron ölçülerini büyüterek daha fazla geçirgen bir hal almasına neden oluyor. Bu nedenle bilim insanları, N95 türü maskeleri en fazla bir günlük kullanımın ardından değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor.