Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından corona virüsü ile ilgili alınan yeni tedbirleri geçtiğimiz günlerde açıkladı. Buna göre bazı yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı gelirken pazar ve marketlerde maske takmak zorunlu oldu. Peki, N95 maske nasıl kullanılır, kaç gün kullanılır? N95 maske nedir? İşte tüm bu soruların yanıtları sizlerle..

N95 MASKE NEDİR, REÇETE ZORUNLU MU?

Türk Eczacılar Birliği, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edileceğini açıkladı.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

N95 MASKE NE KADAR SÜRE KULLANILIR?

Piyasadaki en yaygın maskelerin başında gelen N95 maske bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi birçok zararlı etmeni fitlemeyi başarıyor. 3 Mikron boyutlara sahip gözenekleri bulunan maske kullanım esnasında bozulabiliyor. Maskenin esnetilmesi hatta içerisinde nefes alıp vermek dahi bir süre sonra maskede bulunan gözeneklerin mikron ölçülerini büyüterek daha fazla geçirgen bir hal almasına neden oluyor.

Bu nedenle bilim insanları, N95 türü maskeleri en fazla bir günlük kullanımın ardın değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Hatta imkan dahilinde bu maskeleri tek kullanımlık şeklinde kullanmanın daha verimli olacağı belirtiliyor.

N95 MASKE NEDİR?

Son dönemde Corona virüsü salgını nedeni yoğun bir ilgi gören N95 maskeleri havadaki partiküllerin çok verimli bir şekilde filtrelenmesini sağlamak için tasarlanmış bir koruyucu olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan denemelerde, N95 maskelerin çok küçük (0,3 mikron) test partiküllerinin en az yüzde 95'ini filtrelediği anlaşılmış. Lakin söz konusu maske virüs ve bakterilere karşı yüzde 100 koruma sağlamıyor.