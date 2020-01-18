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My Heart Will Go On şarkısını ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir?

My Heart Will Go On şarkısını ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını ve ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada çıkan sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını ve ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 18 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…

Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını ve ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir?

A: James Cameron

B: Leonardo DiCaprio

C: Kate Winslet

D: Celine Dion

Doğru cevap: C Kate Winslet

 


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