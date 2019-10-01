Müzisyenin ölümündeki sır perdesi aralanıyor... 5 yaşında gördüğü dehşeti 13 yıl sonra itiraf etti!
13 yıl önce kaybolan müzisyen Mehmet Yobaz'ın torununun itirafı polis ekiplerini harekete geçirdi. Torun Seyhan Akduman'ın, dedesinin 13 yıl önceki sevgilisi ve onun gönül ilişkisi olan Ekrem P. tarafından gözünün önünde öldürüp cesedin, boş bir araziye atıldığını iddia etmesi üzerine arazide kazı çalışması başlatıldı. Sevgili ve erkek arkadaşı Ekrem P. gözaltına alındı.
Uşak'ta müzisyen Mehmet Yobaz (49),13 yıl önce kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Mehmet Yobaz'ın izine rastlanmadı. Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan Akduman (18),bu sabah emniyet müdürlüğüne giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi.
DEDEMİ BALTA İLE PARÇALADILAR
DHA'da yer alan habere göre o tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Akduman, kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu söyledi.
Seyhan Akduman, Ayhan A. ile Ekrem P.'nin, dedesini, evde, baltayla gözleri önünde öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedin atıldığı öne sürülen bölgeye gitti. Toplu konutlar yapılan bölgede, kuyuya rastlanmadı. Aradan geçen sürede kuyunun toprak dolmuş olma ihtimali üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışması sürerken, polis Ayhan A. ve Ekrem P.'yi gözaltına aldı.
(DHA)