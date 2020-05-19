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Müzelere termal kamera dönemi

Müzelere termal kamera dönemi

Kovid-19 tehdidinin toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri 18 Mayıs'a kadar kapatıldı.

Kesin açılış tarihleri henüz belirlenmeyen müze ve ören yeri personeli, uygulanabilecek önlemler ve süreçler hakkında eğitime tabi tutuluyor. Kovid-19 virüsü kapmış kişiyi belirlemek amacıyla vücut ısısını ölçen termal kameralar da müze ve ören yerlerinin girişlerinde yerini aldı. Termal kamera sayesinde, tarihi mekanları ziyaret etmek isteyenlerin vücut ısıları kontrol edilmiş olacak. 


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