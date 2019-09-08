Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Müşterek kara devriyesi bugün başladı! İki noktadan Fırat'ın doğusuna girilecek

Müşterek kara devriyesi bugün başladı! İki noktadan Fırat'ın doğusuna girilecek

Müşterek kara devriyesi bugün başladı! İki noktadan Fırat'ın doğusuna girilecek

Türkiye ve ABD Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge için Telabyat - Rasulayn arasında müşterek kara devriyesine sabah saatleri itibariyle başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri iki ayrı noktadan Fırat’ın doğusuna girecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar müşterek kara devriyesinin bugün başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Orada bir Türk general ve bir ABD’li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. 3. müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz."

Müşterek devriyeye katılacak zırhlıların sınıra sevki böyle görüntülendi;

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!
21 Aralık'ta asker yolcusu 
Mustafa Keser sahnede gaf yaptı
Eylülde aşk başkadır
Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen açıklaması
<p>Kars´ın Kağızman ilçesinde, yörenin tescilli ürünlerinden ´uzun elmalar´da olgunlaşma sürecinde y

Ay Yıldızlı ´Uzun Elmalar´ İlgi Görüyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Alanya'daki kazılarda bulundu... Böylesi hiç görülmedi

iPhone 11 ne zaman çıkacak? Özellikleri neler?