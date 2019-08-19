Mustafa Yaman kimdir? Mardin Büyükşehir Belediye Başkan vekili kim oldu?

Mardin Belediye Başkan vekili olarak atanan Mustafa Yaman kimdir? merak edilmeye başladı.Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Mardin Valiliği görevini üstlenen Mustafa Yaman, yeni Mardin Belediye Başkan vekili olarak atandı. Mustafa Yaman kimdir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

MUSTAFA YAMAN KİMDİR?

1961 yılında Çorum İlinin Osmancık İlçesinde doğdu. İlkokul, Orta ve Lise öğrenimini Osmancık İlçesinde tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Avukatlık stajını bitirdi.1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bilgi ve görgü artırmak amacı ile 1 sene Belçika'da kaldı. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Kura ile Almus Kaymakamlığına başlayarak daha sonra Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar İlçelerinde Kaymakamlık yaptı.

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hukuk Müşaviri olarak atandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdürlüğü, Tunceli Valiliği, Giresun Valiliği, Kırklareli Valiliği ve Balıkesir Valiliği görevlerinde bulundu. Mustafa Yaman 30,05,2016 tarih ve 2016/8864 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından onaylanan Valiler Kararnamesiyle Mardin Valiliği görevine atandı. Avukat Gülseren Hanımla evli olup 1 çocuk babasıdır.