Ata'nın sine-i millet kararı açık artırmada

OSMAN NURİ CERİT

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için çıktığı yolda Erzurum Kongresi öncesinde askerlikten ve resmi görevinden istifa ettiğine dair belgenin kopyası, 100 yıl sonra internette 20 bin liraya satışa çıkartıldı. Osmanlı Mezat isimli sitede yer alan belgenin son satış tarihi 12 Eylül. Mustafa Kemal Atatürk’ün ıslak imzasının bulunduğu ifade edilen belge, Atatürk’ün 9’uncu Ordu müfettişliğinden ve askerlikten istifasını içeriyor.

FİYATI SATIŞ SONRASI AÇIKLANACAK

Metnin orijinal hali devlet arşivinde bulunurken satışa çıkarılan belgenin kopya olduğu ifade edildi. Çoğaltılan kopyaların, 9 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın resmî göreviyle beraber askerlik mesleğinden istifa ettiğini orduya, vilâyetlere ve millete bildirilmek için imzalayıp hazırlandığı iddia edildi. Açık artırmayı yapan şirket yetkilileri, “Uzmanlara belgeyi gösterdik. İmza Atatürk’e ait” dedi. 20 bin TL ile açık artırmaya çıkarılan belgenin esas fiyatı, açık artırma sonrası açıklanacak.

İŞTE O 100 YILLIK BELGE

“Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek için açılan milli savaşmalar uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmağa askeri ve resmi sıfatım artık engel olmaya başladı. Bu gaye-i mukaddese (kutsal amaç) için milletle beraber sonsuza kadar çalışmağa mukaddesatım (kutsal şeylerim) adına söz vermiş olduğum cihetle, pek aşıkı bulunduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millette (milletin bağrında) bir ferd-i mücahit (savaşçı kişi) suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim.”

TARİHİN EN ŞANLI ZAFERİ 97. YILINDA

26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Dumlupınar’daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik’in, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etmesiyle zafere ulaşıldı. Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının ardından Atatürk, birliklere “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” Emrini verdi. İşte bu zaferin bugün 97. yılı…