Mustafa Çalışkan 15 Temmuz gecesini anlattı: Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek

Çalışkan, “O gece bir taraftan ceketimi giymeye çalışırken, şu emri verdim: ‘Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek, gerekirse kullanacak.’ Böyle bir emir kolay verilmez. O gece bambaşka bir geceydi” dedi.

Çalışkan, “Eğer lider ortaya çıkıp tam bir tavır koymasaydı, biz bir netice alamazdık. Çok büyük şeyler olurdu. Lider ortaya çıkıp net bir tavır koyunca, herkes aynı yerde toplandı. Lider çıktı, ülkeyi, demokrasiyi, mukaddesatı, sevdiğimiz ne varsa bunları korumak için o büyük millet kendine yakıştığı gibi hiçbir şeyi düşünmedi” şeklinde konuştu.